Combourg CHAT TOQUE Combourg, Ille-et-Vilaine MANIK BLUE CHAT TOQUE Combourg Catégories d’évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine

MANIK BLUE CHAT TOQUE, 27 novembre 2021 20:00, Combourg. CHAT TOQUE.

Samedi 27 novembre, 20h00 MANIK BLUE * Voix rauque, guitare cinglante, basse profonde et batterie percutante, MANIK BLUE vous invite à un voyage dans les contrées d’un blues énergique et puissant, dans la lignée de B.B.King, Stevie Ray Vaughan ou Joe Bonamassa ! https://www.facebook.com/electricbluehand/ https://manikblue35.wixsite.com/manikblue?fbclid=IwAR1ze9SmPwf6FFQzbDT5TniThVQPU79dgduX_VpIiw8sebL-gOlvPYqD6K4 *

samedi 27 novembre – 20h00 à 23h30

* CHAT TOQUE 6/8 place des Déportés, 35270 Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Crédits :

Détails Heure : 20:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Combourg, Ille-et-Vilaine Autres Lieu CHAT TOQUE Adresse 6/8 place des Déportés, 35270 Combourg Ville Combourg lieuville CHAT TOQUE Combourg