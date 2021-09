Chat qui sourit Médiathèque des Chartreux, 16 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Chat qui sourit

Médiathèque des Chartreux, le samedi 16 octobre à 11:00

Librement adapté de l’album d’Éric Battut, « Chat qui sourit » raconte l’histoire d’un petit chat qui se retrouve un jour menacé par un monstre qui essaye de l’avaler. Un voyage imaginaire et poétique que Yaida rythme avec sa voix mélodieuse et quelques instruments de musique. Aucune entrée ne sera autorisée après la fermeture des portes. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Renseignements et inscription à l’accueil jeunesse : 01 41 23 81 62

Spectacle pour les 6 mois – 6 ans.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T11:30:00