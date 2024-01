Chat-Pitres – conte musical Théâtre Mandapa Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 14h30 à 15h20

.Tout public. payant Moins de 15 ans : 8 EUR

Plein tarif : 10 EUR

Ils sont doux, souples, affectueux, joueurs.

Contons ces chat-ouilleux, chat-marrés, chat-rmants,

Geis-chats…

Les chats, comme on ne les imagine pas !

Le chat est la star internationale de la toile. Charmants compagnons qui aiment tant se rouler et s’étirer sous les rayons de l’Empire du soleil levant…

Isabelle Genlis et Fumie Hihara tissent ensemble conte et musique depuis 10 ans. Elles visitent, entre traditions et modernité, le répertoire des contes merveilleux japonais.

Leur collaboration se poursuit en toute logique avec ces contes de chats, stars des contes japonais.

À partir de 6 ans

Isabelle Genlis, conte

Fumie Hihara, musique

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

