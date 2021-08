Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy chat par-ci chat par-là (little festival) Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

chat par-ci chat par-là (little festival) Cinéma d’Erquy, 18 août 2021, Erquy. chat par-ci chat par-là (little festival)

Cinéma d’Erquy, le mercredi 18 août à 17:30

Durée : 56min Réalisateur : Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard **Synopsis** : Des matous facétieux et attendrissants !De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !! animation courts métrages Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T17:30:00 2021-08-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy