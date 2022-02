CHAT NOIR – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

CHAT NOIR – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ Ombrée d’Anjou, 18 février 2022, Ombrée d'Anjou. CHAT NOIR – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ Pouancé Petit théâtre de Pouancé Ombrée d’Anjou

2022-02-18 – 2022-02-18 Pouancé Petit théâtre de Pouancé

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire EUR Alice arrive à Pouancé après 4 mois de vagabondage en triporteur. Elle a rendez-vous dans une heure. Le temps d’une pause, elle en profite pour vous rencontrer. Elle vous parlera de Thierry, son ex-éducateur du foyer, mais également de ceux et de celles qu’elle a croisés, dont elle nous fait le portrait. Alise nous parle des autres ; à moins que ce ne soit d’elle. Tout public

Durée : 45 minutes

Tarif libre Pièce de théâtre « Chat noir » proposée au Petit théâtre de Pouancé, le 18 février 2022 à 20h30. +33 6 20 90 17 26 Alice arrive à Pouancé après 4 mois de vagabondage en triporteur. Elle a rendez-vous dans une heure. Le temps d’une pause, elle en profite pour vous rencontrer. Elle vous parlera de Thierry, son ex-éducateur du foyer, mais également de ceux et de celles qu’elle a croisés, dont elle nous fait le portrait. Alise nous parle des autres ; à moins que ce ne soit d’elle. Tout public

Durée : 45 minutes

Tarif libre Pouancé Petit théâtre de Pouancé Ombrée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Pouancé Petit théâtre de Pouancé Ville Ombrée d'Anjou lieuville Pouancé Petit théâtre de Pouancé Ombrée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ombree-danjou/

CHAT NOIR – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ Ombrée d’Anjou 2022-02-18 was last modified: by CHAT NOIR – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou 18 février 2022 maine-et-loire Ombrée-d'Anjou

Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire