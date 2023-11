MADJO Chat Noir Carouge GE, 18 novembre 2023, Carouge GE.

MADJO Samedi 18 novembre, 21h00 Chat Noir Billet de 17.- à 25.- CHF

Autrice, compositrice et musicienne, Madjo (CH/FR/SEN) ouvre un univers musical intimiste et émouvant. Sa musique est exploratoire, pop à la fois chaude et vivante, métissée d’indie rock, de soul, de folk et de sonorités électroniques. Sa voix magnétique et entraînante et sa présence magistrale sur scène sont le reflet dʼune sensibilité et dʼune communion avec un monde intérieur vivant tout en reflétant la nature qui lʼentoure.

En automne 2023, l’artiste nous présente son troisième album, Rebellion, composé entre Brighton, Montréal, Bruxelles, et sa Haute-Savoie natale. Opus organique, Madjo y déploie son univers sensible et onirique et y chante lʼautre versant, celui du vivant, de ce qui nous relie au monde.

En collaboration avec le Chat Noir.

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 343 49 98 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/EBHDAf3YhA/event/1046295/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

