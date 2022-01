« CHAT ET SOURIS » COMÉDIE DE RAY COONEY PAR LA TROUPE SCEAUX EN SCÈNE Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou 5 EUR Un homme, un secret : 2 femmes, 2 enfants tout irait bien si ces 2 derniers n’avaient décidé de se rencontrer. Chat et Souris une excellente raison de passer une bonne soirée. Une comédie toute en légèreté pour ce début d’année 2022. Selon les dates, les représentations sont organisées en partenariat avec les écoles Saint-François Xavier de Champigné en janvier, Saint-Joseph de Sceaux d’Anjou en février, l’association Just 4 le 19 mars et Handicap Anjou le dimanche 20 mars au théâtre Chanzy d’Angers. LA troupe de théâtre amateur « Sceaux en scène » retrouve les planches du théâtre Saint-Roland à Champigné (les Hauts d’Anjou) et vous propose de découvrir la comédie « Chat et souris » de Ray Cooney, du 21 au 23 et du 28 au 30 janvier 2022. https://sceaux-en-scene.com/TROUPE_THEATRE_AMATEUR_WEB/FR/index.awp Un homme, un secret : 2 femmes, 2 enfants tout irait bien si ces 2 derniers n’avaient décidé de se rencontrer. Chat et Souris une excellente raison de passer une bonne soirée. Une comédie toute en légèreté pour ce début d’année 2022. Selon les dates, les représentations sont organisées en partenariat avec les écoles Saint-François Xavier de Champigné en janvier, Saint-Joseph de Sceaux d’Anjou en février, l’association Just 4 le 19 mars et Handicap Anjou le dimanche 20 mars au théâtre Chanzy d’Angers. Champigné Allée de la passion Les Hauts-d’Anjou

