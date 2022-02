Chat commence comme chat Boulevard de la Comédie Les Sorinières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Chat commence comme chat Boulevard de la Comédie, 6 mars 2022, Les Sorinières. 2022-03-06 Représentations du 25 février au 6 mars 2022 :vendredis, samedis à 20h30dimanches à 17h

Horaire : 17:00

Gratuit : non 13 € / 10 € réduitRéservation : 07 82 82 86 79 Représentations du 25 février au 6 mars 2022 :vendredis, samedis à 20h30dimanches à 17h Comédie / La nouvelle création du Boulevard de la Comédie. Un homme et une femme se rencontrent par hasard dans la salle d’attente d’un cabinet de vétérinaire. L’une amène son chat. L’autre… surprise ! Les animaux de compagnie existent pour pallier à la solitude. Mais lorsque deux solitudes se côtoient, elles ne sont pas forcément de bonne compagnie !!! avec Lydie Bossard et Didier Baffou Boulevard de la Comédie adresse1} Centre-Ouest Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79 http://www.boulevarddelacomedie.fr 07 82 82 86 79 https://www.boulevarddelacomedie.fr

