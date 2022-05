Chat Alors ! Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dives Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-sur-Dives

Chat Alors ! Salle des Fêtes, 7 mai 2022, Saint-Pierre-sur-Dives. Chat Alors !

Salle des Fêtes, le samedi 7 mai à 20:30

Chat Alors ! ———— « La maison de retraite pour pépé Louis «c’est non!». Odile, son aide à domicile, invente donc un subterfuge pour lui permettre de rester chez lui et tout cela dans le dos de son fils unique. Seulement voilà, ils ne pouvaient pas prévoir que la belle-fille, débarquerait dans la maison avec des projets aussitôt mis en œuvre. Au milieu de la cohue le Pépé essaie de se faire invisible… Arrivera-t-il à retrouver la paix chez lui? »

5 € la place – 3 € de 12 à 17 ans – Gratuit pour les moins de 11 ans

La troupe de théâtre les D’Art’ Gens présente son nouveau spectacle intitulé “Chat alors!” adaptée du texte “Miaou Miaou” d’Elodie Chambon. Salle des Fêtes place du marché, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse place du marché, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives Ville Saint-Pierre-sur-Dives lieuville Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dives Departement Calvados

Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dives Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-sur-dives/

Chat Alors ! Salle des Fêtes 2022-05-07 was last modified: by Chat Alors ! Salle des Fêtes Salle des Fêtes 7 mai 2022 Saint-Pierre-sur-Dives Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dives

Saint-Pierre-sur-Dives Calvados