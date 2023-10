La sopa dau temps daus Ventadorns Chasteu de Ventadorn (Mostier de Ventadorn) Moustier-Ventadour Catégories d’Évènement: Corrèze

Moustier-Ventadour La sopa dau temps daus Ventadorns Chasteu de Ventadorn (Mostier de Ventadorn) Moustier-Ventadour, 24 octobre 2023, Moustier-Ventadour. La sopa dau temps daus Ventadorns Mardi 24 octobre, 15h00 Chasteu de Ventadorn (Mostier de Ventadorn) 0€ / 3€ / 5€ Découvrez l’alimentation en Limousin au fil des siècles à deux voix, français et occitan. > Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire et l’Institut d’Études Occitanes du Limousin.

> Tout public.

> Tarifs : adulte 5 €, enfant 3 €, -6 ans gratuit. Per ne’n saubre mai e se marcar – Renseignement et réservations

05 55 93 04 34 Chasteu de Ventadorn (Mostier de Ventadorn) Château 19300 Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://ieo-lemosin.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 93 04 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T15:00:00+02:00 – 2023-10-24T17:00:00+02:00 alimentacion minjar

