SORTIES INITIATION ASTRONOMIE – CHASTANIER Chastanier, 4 juillet 2023, Chastanier.

Chastanier,Lozère

Tous les mardis soirs de juillet et août partez découvrir les étoiles, leur carte d’identité, nos planètes du système solaire, notre galaxie spirale, nos principales constellations… en Margeride sur les secteurs de Chastanier ou St Jean La Fouillouse….

2023-07-04 fin : 2023-07-04 23:30:00. EUR.

Chastanier 48300 Lozère Occitanie



Every Tuesday evening in July and August, discover the stars, their identity card, the planets of our solar system, our spiral galaxy, our main constellations… in the Margeride region, in the Chastanier or St Jean La Fouillouse areas…

Todos los martes por la noche de julio y agosto, descubra las estrellas, su carné de identidad, los planetas de nuestro sistema solar, nuestra galaxia espiral, nuestras principales constelaciones… en Margeride, en los barrios de Chastanier o St Jean La Fouillouse…

Jeden Dienstagabend im Juli und August entdecken Sie die Sterne, ihre Identitätskarten, unsere Planeten im Sonnensystem, unsere Spiralgalaxie, unsere wichtigsten Konstellationen… in der Margeride in den Gebieten von Chastanier oder St Jean La Fouillouse…

Mise à jour le 2023-06-05 par 48 – OT Langogne