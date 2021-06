Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Chassol Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Chassol Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 24 juin 2021-24 juin 2021, Nantes. 2021-06-24 Placement libre assis

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 11.00a??PrA?vente 15.60a?? Placement libre assis Chassol est un musicien qui aime jouer. Ludi, sa derniA?re crA?ation tourne autour de la question du jeu. Une musique qui parlerait de son processus, des mA?lodies qua??il entend dans les images qua??il tourne, crA?ant un souffle musical et visuel en libertA?… https://stereolux.org/agenda/chassol Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 4 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes

