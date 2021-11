Chassol L’ENPJJ, 15 janvier 2022, Roubaix.

Chassol

L’ENPJJ, le samedi 15 janvier 2022 à 20:00

CHASSOL ——- Fils d’un père saxophoniste amateur, **Chassol** découvre la musique à l’âge de 4 ans et s’engage au Conservatoire pendant 16 ans. Milieu des 90’s, Chassol prend la direction des salles obscures, et compose pour le grand écran et la télévision. Entre deux jingles de pub, Chassol devient chef d’orchestre, puis découvre le monde de la pop en accompagnant Phoenix et Sébastien Tellier. Son projet Indiamore harmonise le réel à partir d’images et de vidéos productrices de sons, pour le plaisir des yeux et des oreilles. Une méthode que le musicien français a aussi appliqué à son récent album Big Sun (2015), en donnant ainsi naissance à des objets sonores et visuels sans comparaison – des ovnis. [https://youtu.be/lV7xuYlxf70](https://youtu.be/lV7xuYlxf70)

TARIFS : 15€ – PASS 1 JOUR (BÉESAU + TERRIER + CHASSOL) : 21€

#electro #pop #ultrascore

L’ENPJJ 16 Rue du Curoir, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



