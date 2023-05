Lecture dansée Nos corps éphémères Les Chattons, 9 juin 2023, Chassignolles.

La bibliothèque propose une lecture dansée, délocalisée à la grange aux pianos en extérieur. Repli possible en cas de mauvais temps..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . 5 EUR.

Les Chattons

Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire



The library proposes a dance reading, relocated to the piano barn outside. Possible withdrawal in case of bad weather.

La biblioteca propone una lectura bailada, reubicada en el piano del granero exterior. Posible retirada en caso de mal tiempo.

Die Bibliothek bietet eine getanzte Lesung an, die in die Scheune mit den Klavieren im Freien verlegt wurde. Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Pays de George Sand