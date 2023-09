Bourru et jus de raisin : vente exceptionnelle Chassignolles Besson, 16 septembre 2023, Besson.

Besson,Allier

À l’occasion de notre traditionnel week-end de vente de bourru et de jus de raisin, unique dans la région, venez déguster nos vins et le millésime 2023 fraîchement récolté sous forme de bourru !.

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Chassignolles Domaine Gardien

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For our traditional weekend of bourru and grape juice sales, unique in the region, come and taste our wines and the freshly harvested 2023 vintage in the form of bourru!

Venga a degustar nuestros vinos y la cosecha 2023 recién vendimiada como bourru en nuestra tradicional venta de fin de semana de bourru y zumo de uva, ¡única en la región!

Anlässlich unseres traditionellen Verkaufswochenendes für Bourru und Traubensaft, das in der Region einzigartig ist, können Sie unsere Weine und den frisch geernteten Jahrgang 2023 in Form von Bourru probieren!

Mise à jour le 2023-09-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région