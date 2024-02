Chassez le naturel, il revient en conserve Grenade-sur-l’Adour, mardi 26 mars 2024.

La conserverie des Pays de l’Adour vous ouvre ses portes pour un moment de partage et d’échange avec Christophe Dartiguelongue. Le nom de la conserverie, comme nous l’explique ce dernier, provient du fleuve emblématique de la Gascogne. L’Adour prend sa source dans le département des Hautes Pyrénées, en Haute Bigorre, puis traverse le Gers, les Landes et les Pyrénées Atlantiques, avant de se jeter dans l’Océan, entre Bayonne et Capbreton. Cet important bassin fertilise la moitié des terres agricoles, faisant la promesse de pâturages fournis et généreux. C’est donc naturellement dans ces quatre départements, qu’il choisit rigoureusement la matière première de ses produits. L’équipe de la conserverie, composée de charcutiers et de cuisiniers/traiteurs, va œuvrer pour recréer les recettes issues de notre histoire gasconne et transmises de génération en génération. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 10:00:00

fin : 2024-03-26 12:00:00

Zone de Guillaumet

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@cc-paysgrenadois.fr

