CONCERT LEÏ Chassey-Beaupré, 1 septembre 2023, Chassey-Beaupré.

Chassey-Beaupré,Meuse

Polyphonies à deux voix

Dialogue polyphonique entre deux femmes qui explorent un répertoire de chants traditionnels glanés de la Méditerranée jusqu’aux Balkans, auquel se mêlent des compositions originales.

tout public – gratuit

dans le cadre du dispositif Jeunes Est’ivants porté par la DRAC Grand Est et Scènes et Territoires. Tout public

Vendredi 2023-09-01 19:00:00 fin : 2023-09-01 . 0 EUR.

Chassey-Beaupré 55130 Meuse Grand Est



Two-part polyphony

Polyphonic dialogue between two women who explore a repertoire of traditional songs gleaned from the Mediterranean to the Balkans, blended with original compositions.

all audiences – free

part of the Jeunes Est?ivants program supported by DRAC Grand Est and Scènes et Territoires

Polifonía a dos voces

Un diálogo polifónico entre dos mujeres que exploran un repertorio de canciones tradicionales del Mediterráneo a los Balcanes, mezcladas con composiciones originales.

todas las edades – gratis

en el marco del programa Jeunes Est?ivants apoyado por la DRAC Grand Est y Scènes et Territoires

Zweistimmige Polyphonie

Ein polyphoner Dialog zwischen zwei Frauen, die ein Repertoire traditioneller Lieder aus dem Mittelmeerraum und dem Balkan erforschen, zu dem sich Eigenkompositionen gesellen.

alle Altersgruppen – kostenlos

im Rahmen des Programms Jeunes Est?ivants, das von der DRAC Grand Est und Scènes et Territoires getragen wird

