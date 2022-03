Chasseurs d’Infox – école Chantepie (Sarcelles) Ecole primaire Chantepie,Sarcelles Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Ce module est composé de 3 séances réparties sur 3 journées différentes. L’objectif est d’ouvrir les yeux des élèves sur l’envers du décor, sur les techniques, sur les outils, sur leur responsabilité en tant que citoyen (ne pas tout partager, ne pas tout croire, ne pas tout liker…). 1- séance 1- Lors de cette séance, les intervenants abordent avec les élèves l’historique des médias afin d’introduire le fait que désormais tout est information et qu’elles sont délivrées par n’importe qui. Ensuite, vient un travail en classe sur les manipulations par les images (fixes ou animées), l’importance du contexte, la place des légendes. Nous leur projetons des exemples parmi lesquels des photos détournées, des légendes fallacieuses… qui contribuent au racisme ou aux haines en général. Dans la 2è partie de la séance, nous animons un atelier pratique au cours duquel les élèves, grâce à la recherche inversée de photo ou de vidéos (inVid), doivent trouver si les contenus qui leur sont proposés sont vrais ou faux. 2- séance 2 – Nous travaillons sur les biais et sophismes afin de leur faire comprendre que les haineux mettent tout en œuvre pour manipuler l’opinion : la généralisation hâtive (“tous les arabes sont des voleurs”, “les cheveux longs sont pour les filles”) permet de travailler sur les stéréotypes de couleur/race/religion/de genre pour mieux les déconstruire. 3- séance 3 – Cette séance est plus consacrée à l’influence d’Internet, qu’il s’agisse du poids des algorithmes, des bulles de filtres, des historiques. Nous mettons en relation les éléments vus lors des séances précédentes (appel à l’émotion, par exemple) pour décrire les cercles vicieux de propagation de l’info (ou plutôt de la propagation des infox) : ainsi, il leur est expliqué que les haineux profitent de tous les subterfuges et de toutes les techniques. Atelier consiste à faire des élèves des citoyens éclairés, de respecter les valeurs de la République et de les aider à aiguiser leur esprit critique concernant les contenus en ligne. Ecole primaire Chantepie,Sarcelles Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise

