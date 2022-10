Chasseurs de Tempêtes – Exposition, 14 octobre 2022, .

Chasseurs de Tempêtes – Exposition



2022-10-14 – 2023-01-14

Chaque jour, des milliers de tonnes de pétrole sont transportées par de grands navires au large des côtes d’Ouessant, en Bretagne, là où les courants turbulents de l’Atlantique rencontrent ceux de la Manche — un endroit connu des marins comme étant la route maritime la plus fréquentée, et ce malgré ses conditions de navigation extrêmes. Chaque hiver, l’Atlantique est le théâtre de la fureur océanique. Le vent souffle, la mer se déchaîne et les rochers sont des dents prêtes à mordre. Dans ces conditions tempétueuses, chaque navire transportant du pétrole représente une menace pour les riches écosystèmes marins et la faune locale. En 1979, le petit village de Portsall a connu l’une des plus grandes marées noires de l’histoire, causée par le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz, qui déversa 230 000 tonnes de pétrole brut sur la côte, laissant toutes les plages, rivages et criques des 300 km environnants couverts de pétrole noir, visqueux et toxique. Il a fallu six mois à 40 000 professionnels et bénévoles pour nettoyer le littoral et plus de sept ans pour que les espèces marines, la flore et la faune locales se rétablissent complètement. Suite à cette tragédie écologique, la Marine française a mis en service l’Abeille Flandre, un navire de remorquage d’urgence en haute mer de 80 mètres de long, conçu pour prévenir les catastrophes humaines et écologiques. Avec un équipage de douze marins, communément appelés « Chasseurs de Tempêtes », ce remorqueur de sauvetage français peut affronter les vagues les plus violentes pour sauver les navires en difficulté. Grâce à ces hommes intrépides qui affrontent les colères des flots, aucune tragédie maritime n’a eu lieu dans la région depuis.

Tirant ainsi son titre des courageux marins qui naviguent sur les eaux tumultueuses de l’océan pour prévenir les catastrophes humaines et écologiques, Chasseurs de Tempêtes [Storm Hunters] est une exposition collective qui aborde les problèmes environnementaux des régions côtières, tels que la pollution plastique et pétrolière. L’exposition reflète divers aspects du changement climatique anthropique et aux impacts plus larges de l’activité humaine sur les habitats naturels marins et côtiers. Réunissant des œuvres nouvelles et existantes de Paulo Arraiano, Rebecca Brueder, Josèfa Ntjam et Pedro Valdez Cardoso, l’exposition fait référence à plusieurs préoccupations contemporaines telles que la mondialisation, la pollution et le repositionnement de la matière comme sous-produit de l’ère coloniale. En adoptant le prisme de l’océan comme entité vivante, Chasseurs de Tempêtes [Storm Hunters] se propose d’explorer différentes manières de s’engager avec les océans et l’intelligence aquatique en incarnant le sentiment et la pensée océaniques [oceanic feeling and thinking].

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la saison croisée entre le Portugal et la France 2022. Elle s’est tenue à PORTA33 à Madère du 19 mars au 25 juil. 2022.

Commissariat : Alice Bonnot

Manifestation organisée dans le cadre de la saison France-Portugal 2022

Information pratique :

Le Centre d’Art Contemporain Passerelle est ouvert du mardi au samedi (sauf les jours fériés) de 14h à 18h30 (ouverture jusqu’à 20h le mardi)

contact@cac-passerelle.com +33 2 98 43 34 95 https://www.cac-passerelle.com/expositions/a-venir/chasseurs-de-tempetes-1/

dernière mise à jour : 2022-10-06 par