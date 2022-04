Chasseurs de geste / façonneurs d’images Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Restitution du projet PACTE « Chasseurs de geste / façonneurs d’images » du collège Debussy de Saint-Germain-en-Laye. En partenariat avec Marie REINERT (artiste), Pierre BODU (Préhistorien, chargé de recherche au CNRS – ArsCan – équipe Ethnologie préhistorique) et Rémi SAGET (installateur-monteur au MAN). Le Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif (PACTE) « Chasseurs de gestes / façonneurs d’images » conduit en partenariat avec l’Education Nationale vise à faire sortir de leur silence quelques gestes ordinaires de la vie d’un musée pour mieux nous rapprocher des objets multimillénaires qu’il conserve. Quels sont, en effet, les gestes qui se cachent derrière un musée, et plus encore un musée spécialisé en Archéologie ? En appui sur les collections et les différents métiers rencontrés au musée d’Archéologie nationale, le projet questionne la place du geste dans l’art et dans les métiers de l’exposition dans une dimension artistique, sonore et performative.

Entrée libre. Renseignements auprès du service du développement culturel et des publics : 01 34 51 65 36 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h30) ou reservation.man@culture.gouv.fr .

Ce projet vise à faire sortir de leur silence quelques gestes ordinaires de la vie d’un musée pour mieux nous rapprocher des objets multimillénaires qu’il conserve. Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

