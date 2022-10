» CHASSEURS DE FANTOMES » Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hrault

Pérols

» CHASSEURS DE FANTOMES » Pérols, 22 octobre 2022, Pérols. » CHASSEURS DE FANTOMES »

ZAC Fenouillet Pérols Hrault

2022-10-22 11:00:00 – 2022-10-22 11:45:00 Pérols

Hrault Pérols 10 10 EUR Ne manquez pas le spectacle pour enfants « CHASSEURS DE FANTOMES » au théâtre de l’Odéon Montpellier Embarquez dans une aventure supranaturelle avec Alex et Simon, deux chasseurs de fantômes prêts à relever tous les défis pour empêcher le méchant Vigo le Gozerien de lâcher son armée démoniaque sur Terre. A partir de 3 ans À partir du Samedi 22 octobre à 16h30

Programmation spéciale vacances de la toussaint Ne manquez pas le spectacle pour enfants « CHASSEURS DE FANTOMES » au théâtre de l’Odéon Montpellier +33 6 21 46 75 81 https://www.billetweb.fr/chasseurs-de-fantomes Pérols

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Pérols Autres Lieu Pérols Adresse ZAC Fenouillet Pérols Hrault Ville Pérols lieuville Pérols Departement Hrault

Pérols Pérols Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols/

» CHASSEURS DE FANTOMES » Pérols 2022-10-22 was last modified: by » CHASSEURS DE FANTOMES » Pérols Pérols 22 octobre 2022 Hrault Pérols ZAC Fenouillet Pérols Hrault

Pérols Hrault