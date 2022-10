Chasseur de fantômes – Animation 7/11 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non 4 € enfant métropolitain / 7 € enfant non métropolitain / 2,50 € Carte Blanche Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Animation enfants.Des fantômes se cachent au château… Certaines salles semblent propices à des manifestations de spectres. Les enfants seront vigilants et attentifs pour recueillir des indices et peut-être capter leur présence grâce à un appareil spécial. Durée : 2h. Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Non prévue pour les groupes constitués (anniversaires, centres de loisirs…), elle est limitée à 4 enfants par réservation. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr

