Chasses aux trésors Maison éco paysanne Le Grand-Village-Plage, dimanche 2 juin 2024.

Chasses aux trésors Relevez les énigmes et les défis pour retrouver le trésor caché par les fondateurs de la ferme ! Dimanche 2 juin, 14h00 Maison éco paysanne Gratuit. Sans réservation, en autonomie, durée 1h, derniers départs à 17h.

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Pour les 4-6 ans : « Le trésor des Déjhouqués ». Relevez les énigmes et défis pour retrouver le trésor caché par les fondateurs de la ferme !

Pour les 7-12 ans : « Le village enseveli ». Un ancien village est sous vos pieds… réussissez toutes les épreuves pour le retrouver !

Maison éco paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 46 85 56 45 https://www.maison-eco-paysanne.fr https://www.facebook.com/la.maison.eco.paysanne Un jardin accompagne la Maison éco-paysanne, site consacré à l’architecture oléronaise et à l’éco-construction. Encerclé par un muret de pierres sèches, il abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations récentes adaptées au terrain sec. Des vignes de variétés anciennes et de généreux figuiers animent les murailles.

©La Maison éco-paysanne