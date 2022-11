Chasses aux trésors en Bretagne et mer celtique Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Chasses aux trésors en Bretagne et mer celtique Morlaix, 21 décembre 2022

Finistère Chasses aux trésors en Bretagne et mer celtique : Conférence animée par Bernard FOUCAULT À quoi Bernard Foucault nous convie-t-il ? À d’authentiques chasses aux trésors aux larges des côtes bretonnes. Car on ne compte plus les cargaisons de lingots, de diamants et d’ivoire qui dorment au fond des océans, coulées par des navires de guerre ou lors d’effroyables tempêtes…. Ainsi le Prins Frederik disparu avec 400 000 pièces d’argent… ou encore le Walenburg, navire de la fameuse compagnie des Indes orientales naufragé sur les côtes du Finistère Nord avec sa précieuse cargaison.

Où reposent ces mystérieuses épaves ? Les recherches sont menées… À découvrir une enquête fascinante toujours sur fond de drames et d’aventures. Inscriptions au 02.21.84.00.00 (30 pers max) morlaix@domitys.fr +33 2 21 84 00 00 Résidence Domitys Ker madiou 2 Rue de Kermadiou Morlaix

