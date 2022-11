Chasses aux trésors de Noël, 25 novembre 2022, .

Chasses aux trésors de Noël



2022-11-25 – 2022-12-18

Le temps des chasses aux trésors de Noël en Alsace est lancé ! Petits et grands joueurs, venez à la découverte des villes et villages alsaciens dans leurs plus beaux décors enchantés. 57 chasses aux quatre coins de la région vous sont proposées du 25 novembre 2022 au 6 janvier 2023, avec à la clé une petit récompense !

4 chasses aux trésors aux différents thèmes sont à retrouver sur notre territoire :

– Boersch

– Grendelbruch

– Ottrott

– Rosheim

Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans l’un de nos bureaux d’accueil (Rosheim ou Ottrott) et les mairies de Boersch et Grendelbruch, pour vous munir du livret de jeu ! Il vous est possible de faire ces chasses à tout moment dans la journée.

Si vous trouvez 3 trésors de 3 chasses différentes, vous pouvez participer à un tirage au sort et tenter de gagner le gros lot !

En famille ou entre amis, arpentez les ruelles de Rosheim, Ottrott, Boersch et Grendelbruch pour récolter les indices qui vous mèneront vers la récompense !

dernière mise à jour : 2022-11-07 par