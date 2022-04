Chasses aux oeufs historique Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Chasses aux oeufs historique Nay, 16 avril 2022, Nay. Chasses aux oeufs historique Maison Carrée 13 place de la république Nay

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 16:30:00 Maison Carrée 13 place de la république

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay EUR 0 0 Nay la Dynamique, La Maison Carrée, les Halles et la Mairie de Nay organise une chasse aux œufs au sein de la ville de Nay. Participez à un jeu de piste de Pâques. Récupérez le livret et partez pour une heure d’aventure dans la ville de Nay.

La chasse aux œufs est sur inscription obligatoire. Nay la Dynamique, La Maison Carrée, les Halles et la Mairie de Nay organise une chasse aux œufs au sein de la ville de Nay. Participez à un jeu de piste de Pâques. Récupérez le livret et partez pour une heure d’aventure dans la ville de Nay.

La chasse aux œufs est sur inscription obligatoire. Nay la Dynamique, La Maison Carrée, les Halles et la Mairie de Nay organise une chasse aux œufs au sein de la ville de Nay. Participez à un jeu de piste de Pâques. Récupérez le livret et partez pour une heure d’aventure dans la ville de Nay.

La chasse aux œufs est sur inscription obligatoire. ©Nay la dynamique

Maison Carrée 13 place de la république Nay

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Maison Carrée 13 place de la république Ville Nay lieuville Maison Carrée 13 place de la république Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Nay Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/

Chasses aux oeufs historique Nay 2022-04-16 was last modified: by Chasses aux oeufs historique Nay Nay 16 avril 2022 Nay Pyrénées-Atlantiques

Nay Pyrénées-Atlantiques