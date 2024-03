Chasses aux oeufs au Jardin d’acclimatation Jardin d’Acclimatation Paris, dimanche 31 mars 2024.

Le lundi 01 avril 2024

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 31 mars 2024

de 13h30 à 17h30

.Tout public. gratuit

L’entrée du parc est payante

Sur inscription

Rejoignez le Jardin d’Acclimatation les dimanches 31 mars et le lundi 1er avril pour deux chasses aux oeufs « king size » où vous partirez à la découverte de milliers d’oeufs !

Que les gourmands se le disent, se le répètent et se préparent ! Comme le veut la tradition, les cloches, de retour de Rome, ville éternelle, vont s’arrêter au Jardin d’Acclimatation.

Dans leur euphorie printanière, elles vont déverser sur le parc des dizaines de milliers d’œufs et de lapins en chocolat.

Innocemment, nos jardiniers vont les dissimuler et il faudra à vos enfants (non, pas à vous qui êtes grandelets !) un peu d’astuce pour les découvrir. Nous les attendons pour qu’ils puissent remplir leur panier de surprises !

Chacun sera servi puisque deux chasses se succéderont deux week-ends de suite pour que tous (là oui, les parents, vous avez un rôle à jouer) s’organisent et participent à l’une ou à l’autre (ou, pourquoi pas, aux deux !).

Jardin d’Acclimatation Carrefour des Sablons, Bois de Boulogne 75016

Contact : https://www.jardindacclimatation.fr/tous-les-evenements

©Henri Garat/Ville de Paris