Chasses aux oeufs au Cinéma Les Arts Cinéma Les Arts Montivilliers, dimanche 31 mars 2024.

Chasses aux oeufs au Cinéma Les Arts Cinéma Les Arts Montivilliers Seine-Maritime

Votre cinéma organise une animation pendant le week-end de Pâques !

Rendez-vous dimanche 31 mars à partir de 10h00, juste avant la séance de La Course aux Œufs, pour participer à notre animation et peut-être gagner un petit sachet de chocolats !

Infos et réservations sur notre site internet ou directement aux caisses de votre cinéma.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31

Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

