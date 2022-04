Chasses aux oeufs Assat Assat Catégories d’évènement: Assat

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat EUR 3 3 La chasse aux œufs de Pâques revient dans le Jardin-verger du CLAB à ASSAT. Pour sa 3ème édition, le CLAB vous attend pour débusquer les œufs en chocolat déposés par le lapin de Pâques. Une chasse aux œufs, oui mais pas seulement, le lapin de Pâques s’est caché, à vous de le trouver. Les enfants de 2 à 6 ans iront dans le jardin potager. Vous pourrez, bien sûr, les accompagner. Les enfants de 7 à 10 iront dans le verger. Le jardin et le verger étant côte à côte, vous pourrez facilement veiller sur vos enfants même si ces derniers sont répartis sur les deux parcours. Ou bien, vous pourrez également choisir de faire l’un après l’autre… Prévoyez des baskets ou des bottes en caoutchouc…

