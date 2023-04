Cassinomagus – Visite guidée des thermes Cassinomagus – parc archéologique, 24 avril 2023, Chassenon.

Une plongée au cœur de la vie quotidienne gallo-romaine en découvrant les thermes, leur utilisation et la grande importance de l’hygiène, de l’activité physique et des loisirs à cette époque !.

2023-04-24 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-24 17:00:00. EUR.

Cassinomagus – parc archéologique Cassinomagus – parc archéologique, Longeas

Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine



A dive into the heart of Gallo-Roman daily life by discovering the thermal baths, their use and the great importance of hygiene, physical activity and leisure at that time!

Una inmersión en el corazón de la vida cotidiana galorromana descubriendo las termas, su uso y la gran importancia de la higiene, la actividad física y el ocio en aquella época

Ein Einblick in den gallo-römischen Alltag, indem du die Thermen, ihre Nutzung und die große Bedeutung von Hygiene, körperlicher Aktivität und Freizeit in dieser Zeit kennenlernst!

