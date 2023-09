Concours de Belote Chasseneuil, 22 octobre 2023, Chasseneuil.

Chasseneuil,Indre

Concours de belote à la salle des fêtes de Chasseneuil organisé par le Comité des fêtes.

Dimanche 2023-10-22 13:30:00 fin : 2023-10-22 . .

Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire



Belote competition organized by the Comité des fêtes at the Chasseneuil village hall

Concurso de belote en el ayuntamiento de Chasseneuil organizado por el Comité de fiestas

Belote-Wettbewerb im Festsaal von Chasseneuil, organisiert vom Festkomitee

