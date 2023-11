Les Souliers Rouges PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE, 21 janvier 2024, CHASSENEUIL DU POITOU.

Les Souliers Rouges PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 14:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 45.0 à 65.0 euros.

INDIGO PRODUCTIONS (LR22-009601/009609) PRESENTE : ce spectacle. A partir de 6 ans 1h30 avec entracte Ouverture des portes 19 heuresDE MARC LAVOINE ET FABRICE ABOULKER Mise en scène Jérémie Lippmann Benjamin Siksou | Loryn Nounay | Guilhem Valayé Adaptation libre du célèbre conte d’Andersen, ce spectacle enchanteur reprend vie sur notre scène pour vous transporter dans un monde romanesque où l’amour, la danse et la gloire se mêlent dans une histoire touchante. Isabelle, une jeune fille au cœur pur, monte à Paris pour réaliser son rêve de devenir danseuse étoile. Victor, un chorégraphe réputé, décide de monter le ballet maudit Les Souliers rouges. La légende veut que le diable hante les couloirs de l’Opéra et qu’il y aurait caché une paire de chaussons magiques qui portent en eux un piège : « Celle qui les chaussera connaîtra la renommée mais devra renoncer à l’amour, sinon la malédiction sera terrible. » Victor et la danseuse ne vivront pas le succès si facilement : l’amour d’un jeune journaliste, Ben, mettra Isabelle à l’épreuve, la forçant à choisir entre l’amour et la danse. Ce spectacle envoûtant, créé par Marc Lavoine et Fabrice Aboulker, mêle chansons originales et danse classique et met en scène trois jeunes chanteurs talentueux révélés par des émissions télévisées et les réseaux sociaux : Loryn Nounay, Guilhem Valayé et Benjamin Siksou. Danseurs classiques et chanteurs s’unissent pour vous offrir une performance époustouflante. Les Souliers rouges est un conte qui parle de la vie, de nos choix et de nos renoncements, une histoire qui résonne avec les rêves, les valeurs et les principes qui nous tiennent à cœur, une féérie musicale à vivre en famille.N° téléphone accès PMR : 03 20 24 07 07 Les Souliers Rouges

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE CHASSENEUIL DU POITOU 1 avenue futuroscope – teleport n°1 Vienne

