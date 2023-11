Danyel Waro LA QUINTAINE, 24 mai 2024, CHASSENEUIL DU POITOU.

Danyel Waro LA QUINTAINE. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 20:45 (2024-05-24 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Danyèl Waro est une figure emblématique de La Réunion dont les engagements politiques se retrouvent avant tout dans sa musique. Ce grand poète défend le Maloya (style musical de l’île de La Réunion) dans une version non édulcorée, à l’aide de mots à la fois simples et aiguisés. Musicien et poète, il sait faire chanter le créole avec une émotion sans pareille. « On n’imagine pas le rayonnement qui va émaner de ce chanteur dès la première syllabe prononcée. Sa voix de tête provoque les premiers frissons, les saccades des percussions lancent les premières danses. En un jeu hypnotique et sensuel, les chœurs et les rythmes répondent aux phrases scandées par ce poète extatique de la Batarcité, cet éloge du métissage. » Stéphane Davet, Le Monde « Une musique créole, où de souples polyrythmies africaines et des voix qui semblent venir des anciens terroirs de France se fondent pour affirmer, avec une ferme douceur, l’indomptable exigence de liberté et de dignité du peuple réunionnais. Splendide. » Bernard Loupias, Le Nouvel Observateur Danyel Waro Danyel Waro

LA QUINTAINE CHASSENEUIL DU POITOU RUE DE LA GARE Vienne

