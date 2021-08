Efferv&Sene Festival de danse Ibis Futuroscope, 27 août 2021 10:00, Chasseneuil-du-Poitou.

27 – 29 août Sur inscription http://leffervesens.fr

Festival : Workshops de danses, expositions, défilés, cabaret de curiosité et tremplin musical

La quatrième édition du festival Efferv&Sens aura lieu les 27, 28 et 29 août 2021. Au programme, 3 jours pour faire vivre la culture sur des projets ouverts portés par des valeurs de Tolérance, de Partage et de Bienveillance ! Sous la houlette de Didier Raquet et de Jordan Boury, le festival propose cette année :

– 8 workshops : Contemporain, Hip hop, Street Jazz, Vogue Fem et Expérimental

– 2 soirées musicales : tremplin musical et cabaret des curiosités

– des conférences et des expositions.

Efferv&Sens a pour but de promouvoir les cultures actuelles et de favoriser l’émergence et la créativité artistique du plus grand nombre. Ses objectifs sont l’enseignement, la pratique, la promotion et la diffusion de l’Art sous toutes ses formes. Efferv&Sens s’associe dans ses projets culturels des artistes locaux, nationaux et internationaux et met en avant aussi bien des figures reconnues que des talents émergents. Elle porte une attention particulière aux projets originaux et novateurs.

Ibis Futuroscope 2 avenue Thomas Edison 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 86360 Chasseneuil-du-Poitou Vienne

vendredi 27 août – 10h00 à 22h30

samedi 28 août – 10h00 à 22h30

dimanche 29 août – 11h00 à 16h30