Hommage à Daniel Balavoine par le groupe HDB FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS. Un spectacle à la date du 2024-11-09 à 20:30 (2024-11-09 au ). Tarif : 29.0 à 45.0 euros.

AG PROD (L-R-21-0093/0089) PRESENTE CE SPECTACLE Le groupe HDB « Hommage à Daniel Balavoine » interprète tous les tubes de cette véritable icône de la chanson française. Avec puissance et sensibilité, le groupe HDB revisite les plus grands succès de ce chanteur incontournable qu’était Daniel Balavoine et nous rappelle à quel point ses chansons demeurent intemporelles dans le répertoire de la chanson française : L’Aziza, Tous les cris les SOS, Mon fils ma bataille, Sauver l’Amour, Je ne suis pas un héros, Vivre ou Survivre, Le Chanteur… Vous voyez ?! Vous chantez déjà… Venez découvrir cet hommage vibrant où l’énergie et l’émotion ne font qu’un et qui séduira toutes les générations… Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 47 31 15 33 Hdb

FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS CHASSENEUIL DU POITOU Avenue René Monory Vienne

