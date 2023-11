Star Academy – Tour 2024 FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS, 26 avril 2024, CHASSENEUIL DU POITOU.

Star Academy – Tour 2024 FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 20:00 (2024-03-09 au ). Tarif : 45.0 à 139.0 euros.

La STAR ACADEMY revient pour une nouvelle saison sur les écrans…mais aussi sur scène dès mars 2024 ! Une sélection d’élèves désignés au cours de cette nouvelle édition aura la chance de partir sur les routes et de nous faire vivre LA grande tournée évènement : STAR ACADEMY « TOUR 2024 », dans les plus grandes salles de France et de Belgique. Cette nouvelle tournée exceptionnelle, c’est la promesse d’un grand show multi-artistes inédit, pour chanter ensemble les plus grands titres interprétés tout au long de la saison, de repartager les meilleurs moments de la vie au château, mais aussi de nombreuses surprises… ! Retrouvez la troupe de la STAR ACADEMY en tournée à partir du 9 mars 2024 et le 22 mars 2024 au Dôme de Paris. Informations pratiques :Catégorie PRESTIGE : 1 place en catégorie Or numérotée Accès exclusif aux balances du concert Dédicaces avec les artistes Accès prioritaire au merchandising Goodie Adresse mail obligatoire pour le Prestige Star Academy

Votre billet est ici

FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS CHASSENEUIL DU POITOU Avenue René Monory Vienne

45.0

EUR45.0.

Votre billet est ici