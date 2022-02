Chasse & terroir en fête Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne Châlons-en-Champagne Evénement de plein air. Ouvert à tous. Marché du terroir avec producteurs mais aussi professionnels de la chasse, nature et loisirs.

De nombreuses animations vous attendent : jeux en bois, parcours accrobranche, initiation au tir à l’arc, randonnée pédestre, tir laser, parcours pieds nus…

Concert de trompes de chasse le 17 juin.

Concert de trompes de chasse le 17 juin.

Soirée animée par Les boules de feu le 18 juin.

