Exposition Animaux de la jungle par Miss Gribouillis Chasse Galand Bretteville Catégories d’Évènement: Bretteville

Manche Exposition Animaux de la jungle par Miss Gribouillis Chasse Galand Bretteville, 2 décembre 2023, Bretteville. Bretteville,Manche Exposition à l’atelier de Miss Gribouillis.

Entrée libre.

Vernissage le 2 décembre à 18h.

Ferme des licornes..

Samedi 2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-24 18:00:00. .

Chasse Galand

Bretteville 50110 Manche Normandie



Exhibition at Miss Gribouillis’ studio.

Free admission.

Opening December 2 at 6pm.

Ferme des licornes. Exposición en el estudio de la Srta. Gribouillis.

Entrada gratuita.

Inauguración el 2 de diciembre a las 18.00 h.

Ferme des licornes. Ausstellung im Atelier von Miss Gribouillis.

Der Eintritt ist frei.

Vernissage am 2. Dezember um 18 Uhr.

Einhorn-Farm.

