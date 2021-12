Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Chasse de Noël Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Chasse de Noël Dinan, 20 décembre 2021
Atelier du 5 bis, 5 bis rue Gambetta

2021-12-20 – 2021-12-16 Atelier du 5 bis 5 bis rue Gambetta

Dinan Côtes d’Armor Dinan Pendant les vacances, partez à la recherche de photos de célébrités dinannaises à travers les ruelles piétonnes et illuminées de Noël. Regardez bien les vitrines des commerçants ! (en partenariat avec Dinan Territoire Commerçant)

Venez ensuite chercher votre récompense gourmande pour finir en beauté à l’Atelier du 5 bis.

Vous pouvez récupérer votre carnet de bord à partir du 20 décembre à l’Atelier du 5 bis, la bibliothèque, l’Hôtel de Ville ou l’Office de Tourisme. atelierdu5bis@dinan.fr +33 2 96 39 38 21 http://www.atelierdu5bis.fr/ Pendant les vacances, partez à la recherche de photos de célébrités dinannaises à travers les ruelles piétonnes et illuminées de Noël. Regardez bien les vitrines des commerçants ! (en partenariat avec Dinan Territoire Commerçant)

