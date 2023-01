Chasse carnavalesque : mon trésor à qui saura le prendre Mâcon Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Chasse carnavalesque : mon trésor à qui saura le prendre Mâcon, 14 février 2023, Mâcon . Chemin des Moulins Parc des blanchettes Mâcon Saône-et-Loire

Saône-et-Loire La chasse carnavalesque : mon trésor à qui saura le prend par le pirate la buse se déroule en 2 parties. Vous partez à la recherche de la première partie du légendaire cryptogramme écrit par La buse, pour vous aider, vouss aurez une tablette de décryptage, 2 feuilles blanches et un stylo. Vous avez 45 minutes pour trouver et décrypter la première partie de la lettre. Une fois décryptée, vous obtiendrez le pass gratuit qui vous permet de commencer la 2è partie qui se déroule le 18 février ou vous décrypterez la partie finale pour trouver la position du trésor. Venez déguisé en pirate pour plus d’indices et de points. https://www.billetweb.fr/mon-tresor-a-qui-saura-le-prendre Ludicaches

