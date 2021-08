Chasse aux trésors Terra Aventura: “La fuite des florins” Bastide de Geaune, 18 septembre 2021, Geaune.

Chasse aux trésors Terra Aventura: “La fuite des florins”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bastide de Geaune

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Tèrra Aventura et découvrez “La fuite des florins”. Cette chasse aux trésors grandeur nature consiste à retrouver dans la bastide de Geaune, la cache finale et le poïz de Zabeth, grâce à des indices délivrés en ligne. On marche d’un bon pas tout en faisant fonctionner ses méninges…tout bénéf. pour rester en forme et partager un bon moment en famille ! “Zéroïk : J’implore vostre aide, gentes dames et nobles damoiseaux ! Antoine de Pessagne arrive chez mon seigneur Pierre de Castelnau. Au début du XIVe siècle, ce riche marchand génois lui prête 80 000 florins pour construire sa bastide. Aujourd’hui, il vient récupérer son argent ! Mais hélas… Il n’y a plus un radis dans les caissettes. ”

Gratuit, sans condition d’horaires

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante, inspirée du géocaching et découvrez “la fuite des florins” dans la bastide de Geaune.

Bastide de Geaune GEAUNE Geaune Landes



