2022-07-13 18:00:00 – 2022-08-17 20:00:00

Tence Haute-Loire Tence EUR 10 10 Une chasse aux trésors sur le site du camping, au bord du Lignon.

Chaque petit aventurier gagne un empreintoscope et une boisson au bar du camping. info@lesmurmuresdulignon.com +33 4 71 59 83 10 http://www.lesmurmuresdulignon.com/ Camping***les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence

