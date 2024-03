Chasse aux trésors Office de Tourisme de Nevers Nevers, mercredi 30 octobre 2024.

Chasse aux trésors Pour les enfants, c’est l’activité du mercredi ! Mercredi 30 octobre, 10h30 Office de Tourisme de Nevers Tarifs : 5€ enfant / 3€ accompagnant. Réservation obligatoire.

Animation enfants : « Chasse aux trésors »

Partez en famille à la recherche d’un trésor en suivant les indices sur la thématique des animaux dans le centre-ville de Nevers.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge, Enfants obligatoirement accompagnés par 1 personne maximum par enfant.

Rendez-vous durant les vacances scolaires les 28/02, 24/04, 31/07, 14/08 et 30/10 à 10h30.

Durée : 1h.

Tarifs : 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Nevers.

Pas de remboursement.

Office de Tourisme de Nevers 4 Rue Sabatier 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

(c) M. Popineau OTINA