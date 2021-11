Nemours Nemours Nemours, Seine-et-Marne Chasse aux trésors Nemours Nemours Catégories d’évènement: Nemours

Chasse aux trésors Nemours, 4 décembre 2021, Nemours. Chasse aux trésors place de la République à coté de la fontaine Nemours

2021-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-04 17:00:00 17:00:00 place de la République à coté de la fontaine

Nemours Seine-et-Marne Nemours Seine-et-Marne EUR 6 6 Parcourez la ville à la recherche d’indices pour découvrir retrouver un trésor ! site.ansa@gmail.com +33 6 30 82 29 71 http://site.ansa.free.fr/ place de la République à coté de la fontaine Nemours

