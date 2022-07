CHASSE AUX TRÉSORS « NATURE » À NOYANT-LA-GRAVOYÈRE

2022-07-15 15:30:00 – 2022-07-15 18:30:00 Des énigmes à résoudre pour trouver les étapes d’une chasse au trésor dans la vallée du Misengrain. Sens de l’observation et de l’orientation recommandés. Animation gratuite, pour tout public. Le FLEP de Noyant-La-Gravoyère vous propose de participer à une chasse au trésor autour de la nature vendredi 15 juillet 2022 au parc Saint-Blaise. Des énigmes à résoudre pour trouver les étapes d’une chasse au trésor dans la vallée du Misengrain. Sens de l’observation et de l’orientation recommandés. Animation gratuite, pour tout public. dernière mise à jour : 2022-07-02 par

