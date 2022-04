Chasse aux trésors Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Dimanche 10 juillet et vendredi 12 août – RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme Résolvez les énigmes et vous trouverez le trésor…Tarifs : 7€/personne et 5€/dès 2 personnes de la même familleDurée : 2h30 – Animée par Alexandre Fresca – Ouvert à tous Réservations : 04 66 24 42 41 accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/ Droits libres

