Des ballons aux couleurs de l’Europe se sont cachés dans toutes les rues de la commune d’Aÿ-Champagne. Amusez vous à les retrouver, puis venez en mairie pour recevoir une récompense.

Parcours libre

2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T17:00:00

