Haut-Rhin Alors prêts pour une chasse au trésor dans la cité viticole de Kientzheim scintillante et parée de ses plus beaux atours ! Munissez-vous du carnet de route (disponible à l’Office de Tourisme et dans les hébergements de la vallée) et laissez-vous guider… Petits et grands détectives, aventuriers dans l’âme, essayez d’élucider les 10 énigmes afin de trouver le nom du fameux trésor… Une fois l’affaire rondement menée, ne révélez rien à quiconque. Revenez à l’office de tourisme : un petit cadeau vous sera remis. Bonne chasse à tous ! Carnet de route et crayon sont les accessoires indispensables pour mener à bien cette chasse au trésor. Office fermé 25 décembre & 1er janvier. Kaysersberg Vignoble

