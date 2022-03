Chasse aux trésors La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche Après-midi chasse aux trésors pour les enfants (8 ans maximum). Les enfant réaliseront diverses missions autour des chevaux. Elles leurs permettront d’apprendre de nouvelles choses et de s’amuser. Un partie ce fait à poney.

