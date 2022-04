Chasse aux trésors et goûter pour les enfants inscrits à la Halte-garderie Les Marmousets Cléon Catégories d’évènement: Cleon

Chasse aux trésors et goûter pour les enfants inscrits à la Halte-garderie, 26 avril 2022, Cléon.

Les Marmousets, le mardi 26 avril à 10:00

Mardi 26 avril, à la Halte-garderie « Les Marmousets » Chasse aux trésors et goûter pour les enfants inscrits à la Halte-garderie Dans le cadre de la semaine de la Biodiversité, le matin, parcours ludique de découverte sensorielle de la faune et la flore qui nous entoure. Et à l’heure du goût, les enfants pourront déguster un goûter pour éveiller leur papille. Du 25 au 30 avril 2022, la ville de Cléon vous propose de partir à la découverte de la Biodiversité à côté de chez vous. Plus d’informations : [[http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/](http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/)](http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/) Parcours ludique Les Marmousets 522 Rue Charles Perrault, 76410 Cléon Cléon Seine-Maritime

